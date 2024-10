Saarbrücken „ Saarbrücker Plakat-Ausstellung soll ein Plädoyer für Vielfalt sein

Das wirkt recht harmlos und gar nicht so zwingend passend zu dem, was Mensch in ihrer Ansprache formulierte: „Die künstlerischen Arbeiten … erzählen von dem rebellischen Versuch, als queere und non-binäre Person in einer queer-feindlichen und kategorisierenden Welt neue Lebensmöglichkeiten … zu finden.“ Auch auf den anderen Plakaten, die jetzt überall in der Stadt und in angrenzenden Gebieten zu finden sind, war diese Zielrichtung nur schwer zu erkennen.