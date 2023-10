Verein feiert 15. Geburtstag Wenn Musik und Tanz zum Neuanfang verhelfen

Der Verein „2. Chance Saarland“ feiert dieses Jahr sein 15-jähriges Bestehen. Die Erfolgsgeschichte beginnt im Jahr 2007 mit einer Idee von Gründer Saeid M. Teimouri, die zunächst jedoch scheitert. Er möchte ein Musical mit straffällig gewordenen Jugendlichen realisieren. Doch die Infrastruktur lässt das nicht zu – männliche Straftäter werden im Saarland untergebracht, Frauen in Rheinland-Pfalz. Lange wird mit dem Regionalverband und dem Justizministerium hin und her überlegt. 2008 gründet er einen Verein und mietet Räumlichkeiten an. Eine feste Geschäftsadresse vereinfacht die bürokratischen Strapazen. Teimouri wollte diesen Weg zunächst gar nicht gehen, doch erkennt er schnell, so auch in die Präventionsarbeit einsteigen zu können und vielen jungen Menschen schon früh in schwierigen Zeiten zu helfen.