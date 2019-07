Verbraucherschutz : Am Smartphone zahlen viele Saarbrücker drauf

Saarbrücken Gerade bei Mobilfunk-Verträgen hilft ein Gespräch mit der Verbraucherzentrale. Nicht nur deswegen suchen dort Zehntausende Rat.

Typischer Urlaubsärger: Zwei Wochen Ferien im „Vier-Sterne-Hotel“ am Mittelmeer sollen für unglaublich günstige 1000 Euro zu haben sein. Die Kunden greifen zu. Und sie landen in einer verwohnten Anlage, die ihre Sterne längst los ist. Nach der Rückkehr steht für die Reisenden fest: Das wird ein Fall für die Verbraucherzentrale.

Sabine Strichertz und Yvonne Schmieder gehören zu den Rechtsexperten, die in solchen Fällen aktiv werden. Dann versuchen sie, die Verträge aus der Welt zu schaffen oder Entschädigungen zu vereinbaren. In anderen Fällen sprechen die Rechtsexpertinnen mit Unternehmen über Forderungsverzicht oder einen Preisnachlass.

Wer vorschnell ein womöglich überteuertes Produkt kauft, ist sein Geld in den meisten Fällen los. Zwar sei ein Mangel in der Regel ein Umtauschgrund, nicht aber in jedem Fall der geforderte Preis. So kann selbst der juristische Sachverstand der Verbraucherschützer nicht jeden Vertrag erfolgreich anfechten, den die Ratsuchenden bereuen. „Es gehört einfach zu unserem Beratungsgeschäft, Ansprüche zu dämpfen, indem wir den Verbrauchern die Rechtslage klar machen und sie auf ihre Aussichten hinweisen“, sagt Yvonne Schmieder.