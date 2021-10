Verbraucherzentrale des Saarlandes gibt Tipps : Wann ist ein Haus für Solarenergie geeignet?

Für die Einspeisung von Strom aus Solarmodulen ins Stromnetz erhalten Haushalte eine Vergütung. Foto: dpa-tmn/Nestor Bachmann

Saarbrücken Wann lohnt sich eine Photovoltaikanlage für das Eigenheim? Und was gilt es zu beachten? Die Verbraucherzentrale des Saarlandes gibt Tipps.

Von Marko Völke

„Das Saarland ist von der Sonne verwöhnt“, steht für Energieberaterin Cathrin Becker fest. Die so genannte Globalstrahlung, also die gesamte an der Erdoberfläche auf eine horizontale Empfangsfläche auftreffende Solarstrahlung betrage hier zwischen 21 und 25 Kilowattstunden kWh) pro Quadratmeter. Photovoltaik (PV)-Anlagen könnten deshalb eine lohnende Investition sein. Sie wandeln Sonnenlicht direkt in elektrischen Strom um. Inzwischen würden schon viele private Haushalte auf erneuerbare Energien setzen und damit nicht nur Strom verbrauchen, sondern auch produzieren, so die Verbraucherzentrale des Saarlandes

Um die Frage, ob ein Haus überhaupt für Solarenergie geeignet ist, im konkreten Fall zu beantworten, bietet die Organisation Solar-Eignungs-Checks an. Diese werden bei den Eigenheimbesitzern zu Hause durchgeführt. Da der Check wie das gesamte Energieprojekt der Verbraucherzentrale vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert wird, müssen Interessenten dafür nur einen Eigenanteil in Höhe von 30 Euro bezahlen. Ein SZ-Leser, der diese Beratung in Anspruch genommen hat, war damit sehr zufrieden. Er habe sich danach für eine große PV-Anlage mit Batteriespeicher entschieden, um seinen persönlichen Beitrag zur Energiewende zu leisten, erklärt er.

Aber wann lohnt sich eine PV-Anlage? Das hänge von den persönlichen Zielen ab, erklären die Experten. Diejenigen, die etwas für die Umwelt tun möchten, sollten sich auf alle Fälle dafür entscheiden. Unter rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten gelte: „Eine Solaranlage rechnet sich umso schneller, je mehr Solarstrom sie direkt selbst verbrauchen“, erklären die Experten. Denn für diesen müssten die Betreiber viel weniger bezahlen, als für den Strom aus dem Netz. Zudem könnten sie die Energie aus der Anlage, die sie nicht selbst verbrauchen, ins öffentliche Netz einspeisen und dafür eine Vergütung erhalten. Ob sich eine Anlage im konkreten Fall lohnt, lässt sich mit dem Renditerechner der Stiftung Warentest auf deren Homepage ermitteln.

Allgemein sei die Ausrichtung der Dachfläche und die Sonneneinstrahlung eine wesentliche Voraussetzung für eine PV-Anlage: „Eine wichtige Bedingung ist eine möglichst verschattungsfreie Dachfläche mit einer stabilen, asbestfreien Abdeckung“, erklären die Experten. Optimal seien eine Südausrichtung und eine Dachneigung von 30 Grad. „Wenn das Dach erneuert wird und aus diesem Grund die Statik geprüft oder ertüchtigt wird, ist auch der richtige Zeitpunkt, über die Installation einer Solaranlage nachzudenken“, erklärt Energieberaterin Cathrin Becker und ergänzt: „Sinnvoll ist eine PV-Anlage bei hohem Stromverbrauch oder wenn ein Elektrofahrzeug über die eigene Anlage aufgeladen werden soll.“

Für die Eigentümer der PV-Anlagen gibt es mehrere Förderung-Möglichkeiten: So erhalten diejenigen, die überschüssigen Strom ins Netz einspeisen, dafür eine Vergütung nach dem „Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)“. Die Höhe des Satzes pro Kilowattstunde betrage zurzeit etwa sieben Cent und sei abhängig vom Monat der Inbetriebnahme und von der Anlagengröße. „Die EEG-Vergütung muss vorab nicht beantragt werden. Der Netzbetreiber ist gesetzlich dazu verpflichtet, den Strom abzunehmen“, erklären die Experten. Voraussetzungen seien aber eine Anmeldung im Marktstammdaten-Register und bestimmte technische Eigenschaften der Anlage.

Zudem unterstützt bundeseigene Förderbank „KfW“ den Kauf mit zinsgünstigen Darlehen. „Im Rahmen der ebenfalls bei der ‚KfW‘ zu beantragenden BEG-Förderung für den Kauf oder die Sanierung von energieeffizienten Wohngebäuden sind unter bestimmten Voraussetzungen sogar Zuschüsse für eine PV-Anlage möglich“, weist die Verbraucherzentrale hin. Die Betreiber der PV-Anlagen müssen sich jedoch für eine der

Fördermöglichkeiten entscheiden. Zudem gebe es in einigen Kommunen, Regionalverbänden oder Bundesländern Zuschüsse für die Anlagen oder für Batteriespeicher.

„Eine Solaranlage ist immer als langfristige Investition zu sehen, die sich über 20 Jahre und länger rentieren soll“, erklären die Experten. Viele Anlagen würden aber deutlich länger zuverlässig günstigen Strom liefern. Die Anschaffungskosten betragen je nach Größe pro Kilowatt Leistung durchschnittlich etwa 1.300 bis 1.900 Euro brutto, wobei größere tendenziell günstiger als kleinere seien. Auch eine Studie der HTW Berlin kommt zu dem Ergebnis, das größere Anlagen meist lohnender seien.

„Ein Batteriespeicher sollte zum Stromverbrauch passen. Zu große Speicher erhöhen nicht den Eigenverbrauch und verschlechtern die Wirtschaftlichkeit der Gesamtanlage“, lautet ein weiterer Rat von Cathrin Becker.

Wer die Anlage über einen Kredit finanzieren oder mieten möchte, sollte das vorab genau prüfen, rät die Verbraucherzentrale. Denn häufig würden überregionale Unternehmen in Beratungsgesprächen per Telefon oder über Videochat versuchen, die Interessenten zu Entscheidungen zu drängen. Ein Vertrag könne aber in der Regel innerhalb von zwei Wochen widerrufen werden.

Vor der Anschaffung einer Anlage sollten sich Verbraucher jedoch viel Zeit für die Planung nehmen, sich gründlich informieren und fachlich beraten lassen, betonen die Experten. Dazu gehöre unter anderem, dass die baulichen Voraussetzungen beachtet, die Kriterien, die die Anlage erfüllen soll, festgelegt sowie Fördermittel unbedingt beantragt werden und bewilligt sind, bevor der Vertrag abgeschlossen werde. Der aktuelle Preisindex für Photovoltaik, der auf der Internetseite der Verbraucherzentrale des Saarlandes zu finden ist, helfe dabei, die Kosten richtig einzuschätzen.

Zu den Formalitäten, die zu berücksichtigen sind, gehören zum Beispiel die Anmeldungen beim Netzbetreiber und im Marktstammdatenregister. Auch für den Betrieb der Anlage haben die Experten Tipps: Die Nutzer sollten regelmäßig die Funktion und den Ertrag kontrollieren. „Spätestens alle fünf Jahre sollte eine Fachperson die Sicherheit und Funktion der Anlage prüfen“, rät die Verbraucherzentrale weiter und ergänzt: „Nach zehn Jahren kann eine professionelle Reinigung der Solarmodule sinnvoll sein.“

Die Verbraucherzentrale des Saarlandes hat unter www.verbraucherzentrale-saarland.de zahlreiche Tipps zusammen gestellt, die bei der Planung von PV-Anlagen wichtig sind.