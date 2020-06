Fußball-Verbandstag : Verbandstag entscheidet über Abbruch oder Fortsetzung

Saarbrücken „Aus unserer Sicht ist es sinnfrei, eine Fußball-Saison in Zuge einer Pandemie abzubrechen, wo noch gar nicht klar ist, dass eine neue Saison bis zum Ende der Pandemie gestartet werden kann“, sagt Jochen Six, Vorstandsmitglied des Kreisligisten ATSV Saarbrücken.

Die Alt-Saarbrücker sind der einzige Vereins des Saarlandes, der für den Online-Verbandstag des Saarländischen Fußballverbandes (SFV), (Dienstag, Beginn 18 Uhr) den Antrag gestellt hat, die Saison zu unterbrechen und nach der Corona-Zeit fortzusetzen. Aus Sicht des ATSV könne man die durch Corona reduzierte Saisonzeit nutzen, um die restlichen Spiele entspannt zu Ende zu bringen. „Natürlich muss man dabei in Kauf nehmen, mit einem anteilig veränderten Mannschaftsbild anzutreten, wenn aktuell anvisierte Spielerwechsel im Sommer vollzogen würden. Jedenfalls könnte man auf eine zweite Corona-Welle flexibel reagieren und hätte genug Zeit zur Verfügung, um erneut den Spielbetrieb auszusetzen. Und man hätte am Ende eine sportliche Entscheidung“, sagt Jochen Six weiter.

25 Anträge saarländischer Fußballclubs sind mittlerweile beim Verband eingetrudelt. Neben dem Antrag des SFV, der einen Saisonabbruch mit Aufsteiger aber ohne Absteiger vorsieht, und dem Antrag des ATSV Saarbrücken gibt es nur noch zwei weitere Anträge mit klarem Alleinstellungsmerkmal. Der TuS Nohfelden fordert, überhaupt keine Entscheidung über einen Abbruch oder eine Fortsetzung zu treffen, und der FV Biesingen fordert einen Abbruch mit Annullierung der gesamten Saison. Alle anderen Anträge sind überwiegend Modifikationen bezüglich der Aufstiegsregelung im Falle eines Abbruchs.

Somit wäre die Tendenz der Vereine im Prinzip schon heraus zu lesen. Die Mehrheit scheint wohl für einen Abbruch der Saison zu sein. Das ergab übrigens auch eine Umfrage des SFV vor mehr als einem Monat. Jochen Six sah aber bei der Umfrage einen großen Fehler des SFV. „Der Verband gab vier Alternativen an und drei davon hatten als Ausgangspunkt den Abbruch der Saison. Dass dabei eine Mehrheit für den Abbruch herauskommt, ist doch logisch. Die erste Frage des Verbandes hätte lauten müssen: Abbruch oder Weiterspielen. Dieses Ergebnis wäre doch interessant gewesen und hätte die grundsätzliche Haltung der Vereine widergespiegelt“, sagt das ATSV-Vorstandsmitglied weiter und nennt als Beispiel den Bayrischen Fußballverband. Dieser hat entschieden, die aktuelle Saison auszusetzen bis mindestens 31. August und danach sportlich zu Ende zu bringen. „Beim Bayrischen Verband hat man gut informiert und danach verhindert, dass hunderte Entscheidungen am grünen Tisch getroffen werden müssen. Bei der ersten Umfrage – Abbruch oder Weiterspielen – haben in Bayern 68,3 Prozent der abstimmenden Vereine für „Weiterspielen“ entschieden. Aufgrund dieser Grundlage konnte vernünftig weiter gearbeitet werden“, so Jochen Six weiter.

Andreas Schwinn, der Geschäftsführer des SFV erklärte dazu: „Die erste Umfrage bei uns diente nur der Meinungsbildung, mehr nicht. Die Entscheidung, wie es mit der Saison weitergehen soll, entscheiden die Vereine am Dienstag ganz alleine. Es stehen genügend Szenarien zur Auswahl. Die Vereine werden davor auch entscheiden, wie abgestimmt wird“, so Andreas Schwinn.

Das wahrscheinlichste Abstimmungs-Szenario wäre ein Direktwahlverfahren ähnlich der Bürgermeisterwahl. Alle Anträge stehen zur Wahl. Bekommt ein Antrag mehr als 50 Prozent der Stimmen, hat dieser gewonnen. Ansonsten kommt es zwischen den beiden Anträgen mit den meisten Stimmen zur Stichwahl.