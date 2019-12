Verband saarländischer Karnevalsvereine feiert Jubiläum : Narren feiern 66 Jahre Heiterkeit und Frohsinn im VSK

Saarbrücken Auf den Tag genau 66 Jahre nachdem sich die saarländischen Karnevalsvereine in ihrem Landesverband VSK (Verband saarländischer Karnevalsvereine) zusammengeschlossen haben, feierte der Verband am Montag im Festsaal des Saarbrücker Schlosses sein närrisches Jubiläum.

Von Bexbach aus war im Sommer 1953 der entscheidende Anstoß zur Gründung des VSK gekommen und nach einigen Vorbereitungstreffen und einer gescheiterten Gründung im September war es dann am 2. Dezember 1953 soweit. Im Roten Saal des Johannishofs in Saarbrücken gründeten die saarländischen Karnevalisten den VSK und wählten den Saarbrücker Herbert Lenz zum ersten Vorsitzenden.

Inzwischen lenkt Hans-Werner Strauß die Geschicke des Verbandes. In seiner Ansprache sagte er unter anderem: „Eines haben wir jedoch gemeinsam und das bindet uns zu einer großen Familie zusammen – das ist die Heiterkeit, der Frohsinn, das Lachen und das Bemühen, den Menschen Freude zu bereiten.“ Den Verband Saarländischer Karnevalsvereine beschrieb er als zweitgrößten kulturtreibenden Landesverband an der Saar, der seinen 180 angeschlossenen Mitgliedsvereinen mit rund 38 000 Mitgliedern als Servicestation zur Verfügung stehe.

Seit seiner Verbandsgründung vor 66 Jahren versteht sich der VSK auch als Mittler zwischen Deutschland und Frankreich; durch die Mitgliedschaft der französischen Vereine praktizieren die Fastnachter schon etliche Jahre ein „grenzenloses“ Europa. „Wir legen Wert darauf, dass die Fastnacht an der Saar bunt, vielfältig und offen für alle ist“, sagte Strauß. Und: „Wir müssen Tradition bewahren und dürfen uns dem Modernen nicht verschließen.“ Brauchtum sei zu pflegen, auch die Zusammenhänge mit dem christlichen Glauben, mit der Fastenzeit seien zu beachten. So etwa der zeitliche Rahmen: Die Session startet am 11. November und endet am Aschermittwoch. Doch der Karneval müsse auch mit der Zeit gehen, findet Strauß. So habe es unter dem Dach des VSK in den vergangenen Jahren auch schon gleichgeschlechtliche närrische Prinzenpaare gegeben oder Paare muslimischen Glaubens.