Von Live-Musik bis Opernminiatur : Veranstaltungstipps für die närrischen Tage in Saarbrücken

Saarbrücken Auch wenn die meisten Fastnacht-Veranstaltungen abgesagt wurden – an den närrischen Tagen ist in der Region trotzdem wieder einiges los. Von bretonischer Musik über eine Kammerorchester-Premiere bis zu Programmier-Kursen für Kinder und Jugendlichen, wird einiges geboten.

An diesem Freitag, 20 Uhr, treten Jean-Michel Veillon und Nicolas Quemener in der „Breite 63“ in Saarbrücken-Malstatt auf. Anlass ist der Start der Reihe „Celtic Strings“. Jean-Michel Veillon gilt als einer der bekanntesten Flötisten der keltischen Musik. Dem Veranstalter zufolge war er „einer der ersten Musiker, der die Holzquerflöte an das bretonische Repertoire anpasste.“ Seine Fangemeinde erspielte er sich mit Bands wie Barzaz, Kornog und Pennou Skoulm. Auch Nicolas Quemener spielte bereits in mehreren Bands, unter anderem in den Gruppen „Ronan le bars roup“, „Héritage des Celtes“ und als Gitarrist von Gilles Servat. Karten und weitere Infos gibt es hier.

„Kammerorchester der Großregion“ in Saarbrücker Ludwigskirche

In der Großregion wurde ein neues Profiorchester gegründet: Am Freitag, 25. Februar, 19.30 Uhr, feiert das „Kammerorchester der Großregion“ sein Debüt in der Saarbrücker Ludwigskirche. Eine weitere Aufführung ist am Samstag, 26. Februar, 19 Uhr, im Konzertsaal der Hochschule für Musik Saar in Saarbrücken. Aufgeführt werden unter anderem der „Langsame Satz c-Moll“ von Anton Webern, „Zwei Melodien op. 53“ von Edvard Grieg und das „Divertimento F-Dur KV 138“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Das Orchester umfasst 40 Musiker aus Frankreich, Luxemburg, Deutschland und Belgien. Als Konzertmeister konnte Maximilian Lohse, erster Konzertmeister am Flämischen Opernhaus Antwerpen/Gent, gewonnen werden. Die künstlerische Leitung übernimmt der gebürtige Merziger Dirigent Stefan Bone, derzeit Kapellmeister am Opernhaus Kiel. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Infos unter: www.kammerorchsterdergrossregion.com

Live-Musik im Staatstheater Saarbrücken

Das Saarländische Staatstheater in Saarbrücken hat ebenfalls Live-Musik auf seinem Spielplan stehen: Am Dienstag, 1. März, 19.30 Uhr, präsentieren Wolfgang Mertes und Yellow Cello ein Kabarettkonzert im Großen Haus des Saarländischen Staatstheaters in Saarbrücken. „Yellow Cello“, die „Allstar Boyband 50 plus“, benannt nach dem leuchtend gelben Instrument des Cellisten, ist wieder zurück. Die sechs Musiker pendeln irgendwo zwischen Klassik, Jazz, Rock, Pop, Folk und Country. Das Programm trägt den Titel „Rucki Zucki“. Karten und weitere Infos unter: www.staatstheater.saarland

Konstantin Wecker in Saarbrücker Congresshalle

Am Mittwoch, 2. März, 20 Uhr, gastiert der rebellische Lyriker und Liedermacher Konstantin Wecker in der Saarbrücker Congresshalle. „Utopia. Eine Konzertreise“ heißt seine neue Show. Zu hören sind neu komponierte Lieder („Alles Allen“, „Utopia“) sowie (fast) vergessene Titel („Revoluzzer“, „Und das soll dann alles gewesen sein“). Auch beliebte Wecker-Klassiker und eigene Texte, Gedichte und Gedanken im Dialog mit einigen seiner Weggefährten sollen mit dabei sein. Karten und weitere ­Infos unter www.ccsaar.de.

Opernminiatur in Perl

Eine Opernminiatur mit Rezitation wird am Sonntag, 27. Februar, von 12 bis 16 Uhr, stündlich in der Scheune Haus Güth in Perl-Wochern (Nikolausstraße 13) aufgeführt. „Die Luftschifferinnen jener Tage“ lässt die Geschichte der weiblichen Luftfahrt Revue passieren und erzählt insbesondere von einer Begebenheit: dem ersten öffentlichen Aufstieg einer Frau, der Sängerin Madame Thible, in einem Ballon am 4. Juni 1784 nahe der Stadt Lyon. Inszeniert wird die Geschichte auf der Basis des Texts von Katharina Bihler als Opernminiatur. Claudia Kemmerer und Katharina Bihler singen Opernarien und -duette des Barock, begleiten sich dabei selbst auf ungewöhnlichen (Miniatur-)Instrumenten, schieben Kulissen über ein Miniaturtheater, legen Kostüme an, lassen Requisiten auftauchen und wieder verschwinden. Ein Küchenradio am Bühnenrand berichtet derweil von der langen Reihe der Luftschifferinnen bis zum heutigen Tage und den Lebensentwürfen dieser Frauen. Der Eintritt ist frei. Karten, weitere Infos und Anmeldung per E-Mail unter: post@corinnapreisberg.de oder unter

Tel. (0 68 66) 14 38

Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule

Damit in den Fasnachtsferien keine Langeweile aufkommen kann, bietet die „junge vhs“ der Volkshochschule (VHS) Regionalverband Saarbrücken verschiedene Kurse und Veranstaltungen an. Für Technik- und Computerbegeisterte bietet unter anderem der Tageskurs „Hurra – ich lerne Programmieren“ eine Einführung in das Coding für junge Hacker. Außerdem können Kinder an einem Retro-Kochkurs neues entdecken: „Buttern wie anno dazumal“. Unter Anleitung erfahren die Kinder dabei allerhand Wissenswertes rund um die Milch und ihren Werdegang zur Butter. Mithilfe von uralten Buttermaschinen dürfen sie auch selbst mitmischen. Alle Angebote gibt es gelistet im Internet:

„Museum After Work“ im Saarlandmuseum

Am Mittwoch, 2. März, 18 Uhr, führt Ulrike Bock die Besucher der Reihe „Museum After Work“ durch das Thema „Tiere, Leben und Tod bei Monika von Boch und Claire Morgan“. Die Sammlung der Modernen Galerien des Saarlandmuseums in Saarbrücken enthält Arbeiten von Monika von Bochs Serie „Rana“, die in der aktuellen Präsentation zu sehen sind und im Rahmen der After-Work-Führung mit den Arbeiten von Claire Morgan in Kontext gesetzt werden. Bei einem Getränk im „Kunstherz – Café Deli Bar“ findet die Veranstaltung ihren Ausklang. Karten und weitere Infos unter: www.modernegalerie.org