Die Band „Donuts“ stand 2019 bei ihrem Auftritt auf dem Rocco del Schlacko in Püttlingen ganz schön im Regen. So fühlen sich gerade die Veranstalter des Roccos. Die Corona-Krise macht ihnen zu schaffen, der Fortbestand ihres Festivals steht in den Sternen. Foto: BeckerBredel