Sicherheitstipps für Fastnachter : Wo der Dudweiler Umzug für Familien am schönsten ist

Dudweiler Dudweiler ist am Sonntag Treffpunkt für Tausende Freunde der Straßenfastnacht. Die Veranstalter haben ein paar Tipps zur Anreise und den besten Plätzen.

Der Dudweiler Faasenachtsumzug beginnt am Sonntag, 23. Februar, um 13.11 Uhr. Bereits in der vorigen Session legten der Festausschuss Dudweiler Faasenacht und die Verantwortlichen der Stadt die Strecke neu fest. Die Fastnachter stellen sich in der Kaltofenstraße auf. Von dort ziehen sie durch die Saarbrücker Straße vorbei an der „Villa Micka“, über den Marktplatz, durch die Fußgängerzone, unterhalb der Christuskirche vorbei und über die St. Ingberter Straße hinaus m Gasthaus Deutsch vorbei bis zur Firma Reifen Maul. Dank der neuen Strecke bleibe die Sulzbachtalstraße offen, der Durchgangsverkehr Richtung Saarbrücken und Sulzbach unbeeinträchtigt, sagt Zugmarschall Erik Schrader. Den Verantwortlichen fiel voriges Jahr auf, dass die große Besuchermenge am Alten Markt Absperrungen erheblich verschoben hatte. Das habe zu Engpässen für Fahrzeuge und Gruppen geführt.