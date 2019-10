Kostenpflichtiger Inhalt: Zu Fuß statt im Bus : Verärgert an Saarbrücker Haltestellen

Busse wie Sand am Meer stehen derzeit auf dem Busbetriebshof der Saarbahn GmbH in Saarbrücken. Nur fahren will sie keiner. Foto: Heiko Lehmann

Saarbrücken Ob am Eschberg oder am Saar Basar: Teils kamen die Busse am Montag gar nicht, teils mit starker Verspätung. Immerhin besteht Hoffnung auf ein Streik-Ende.

„Ich warte seit neun Uhr vergebens auf den Bus. Ich muss zu Fuß gehen, mir bliebt ja nichts anderes übrig. Ein Taxi kann ich mir nicht leisten“, sagte die 77-jährige Johanna Kempa am Montag an einer Bushaltestelle auf dem Saarbrücker Eschberg. Auch die 69-Jährige Lilli Martin setzte nicht mehr aufs öffentliche Verkehrsmittel: „Ich glaube nicht, dass da jetzt noch ein Bus kommt. Ich werde auch zu Fuß gehen müssen. Zurück muss ich dann zwei schwere Einkaufstaschen schleppen. Es ist eine Zumutung für uns ältere Menschen.“

Auf dem Eschberg wohnen viele Senioren, die in den vergangenen Wochen massive Probleme hatten, ihre alltäglichen Dinge wie Einkaufen oder Arztbesuche zu erledigen. „Wir haben auf dem Eschberg etwa 3600 Senioren. Die wenigsten sind noch so gut zu Fuß, dass sie ihre täglichen Termine und Erledigungen allein geregelt bekommen“, sagte Irene Scheidgen vom Netzwerk Gute Nachbarschaft auf dem Eschberg. Und sie ergänzte: „Das Schlimme ist, dass es auch keine Taxis mehr gibt, da die Taxiunternehmen durch den Busstreik nahezu ausgebucht sind. Die Situation ist schlimm hier für die Menschen – und es interessiert kaum einen.“

Die Busfahrer streiken seit Ende September und wollen mehr Geld. Von den 40 Buslinien in der Stadt und dem Umland fahren nur die wichtigsten. Privatunternehmen fahren seit Wochen Busse auf diesen Strecken, damit die Nahverkehrs-Nutzer überhaupt noch irgendwo hin kommen.

Johanna Kempa und Lilli Martin warteten gestern auf dem Eschberg vergebens auf einen Bus und mussten zu Fuß ihre Einkäufe erledigen. Foto: Heiko Lehmann

„Ich möchte nach Dudweiler und warte jetzt eine Dreiviertel Stunde auf den Bus. Ich war frische Sachen einkaufen und hoffe, die verderben bei diesem Wetter nicht gleich“, sagte ein älterer Mann, der am Saar Basar auf den Bus wartet. Dort kommen schließlich die Busse noch und fahren die Menschen auf die Folsterhöhe oder nach Dudweiler.

Der Nachwuchs wurde vor den Ferien ebenfalls durch Privatunternehmen an die Schulen gefahren. Auch das klappte nicht reibungslos, und vor allem Schüler von außerhalb kamen mit deutlichen Verspätungen zum Unterricht. Durch die aktuellen Herbstferien können die Privatunternehmen nun anderweitig eingesetzt werden. Unter anderem, um die Studenten zur Universität zu bringen. Am gestrigen Montag hat das neue Semester begonnen. Die Buslinien 111 und 112 fuhren zur Uni und zurück. Wer nicht in dem Einzugsbereich der Linien 111 und 112 wohnt, hatte Pech. „Es ist einfach nervig. Wir hatten echte Probleme. Man hätte doch auf einer App erklären können, welche Linien wann und wo fahren und wann sich etwas ändert“, sagte Studentin Anna. Ihre Freundin Michelle machte am Nachmittag sogar einen Freudensprung, als endlich der Bus kam: „Ich warte jetzt seit 50 Minuten. Man kann überhaupt keine Termine abmachen. Wir bezahlen viel Geld für die Fahrkarten, und letztlich sind wir die Doofen“, sagte Michelle, als sie endlich am Rabbiner-Rülf-Platz einsteigen konnte.

Auch am Rabbiner-Rülf-Platz hatten die Busse gestern massive Verspätungen oder kamen nicht. Foto: Heiko Lehmann

Am Montag sind die Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem kommunalen Arbeitgeberverband erneut gescheitert. Allerdings gibt es Signale, dass die Verhandlungen am Dienstag erfolgreich verlaufen könnten. Wenn die Busfahrer am Mittwoch in einer Urabstimmung dem Ganzen dann noch zustimmen, können am Donnerstag die Busse wieder ganz normal fahren.