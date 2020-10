„Venu manĝi“ eröffnet diesen Freitag neu : Saarbrücker Streetfood wird erwachsen

Laura Peccheneda, Jounes und Tobias Klever bereiten die Eröffnung des neuen Saarbrücker Restaurants „Venu Mangi“ vor. Zum Konzept gehören Naturlehm an der Wand und ein Pfandsystem mit umweltfreundlichen Essensboxen. Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken Nachhaltig und vegan ist „Venu manĝi“, das neue Restaurant, das die „World Food Trip“-Gründer an diesem Freitag am St. Johanner Markt eröffnen.

Tobias Klever greift in eine Kühltheke, die es noch gar nicht gibt. Aber dort wird sie stehen, wenn Klever an diesem Freitag sein veganes Streetfood-Restaurant am St. Johanner Markt in Saarbrücken eröffnet. Das erscheint wie ein Wagnis, aber nicht nur wegen der Corona-Krise.

Denn das neue Lokal in der Kaltenbachstraße wird nicht „World Food Trip“ heißen. Klever verzichtet auf der Essensmeile der Landeshauptstadt auf die Anziehungskraft des von ihm etablierten Namens. Der Gastronom hat sich stattdessen für „Venu manĝi“ entschieden.

Wer „World Food Trip“ hört, denkt an Bauwagen, an denen Falafel-Rollen, Salate oder fleischlose Burger angeboten werden. 2017 eröffneten Tobias Klever und seine Frau Walaa unter dem Namen auch ein veganes Lokal am Rande der Blieskasteler Altstadt. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) erklärte „World Food Trip“ vor Journalisten mal zu seinem Lieblingsrestaurant.

Nun also „Venu manĝi“, was „Komm’ essen“ bedeutet, auf Esperanto, einer Kunstsprache, die Menschen auf der ganzen Welt verbinden soll. Wieso gibt Klever seinem Gastro-Start-up in schwierigen Zeiten einen anderen Namen? „World Food Trip haben wir in einem T2-Bus als Teenager geboren“, sagt Klever.

Mit dem orangefarbenen VW-Bus, einem Bulli, steuerten seine Frau und er anfangs Festivals und Wochenmärkte an. In einem Zelt kochten sie sich durch Rezepte aus aller Welt, getragen vom Trend zu veganen Speisen. Ihren Oldtimer mussten die Klevers zu Geld machen, um den ersten Verkaufswagen für „World Food Trip“ zu finanzieren.

Sechs Jahre später sagt Klever: „Venu manĝi ist jetzt die erwachsene Marke.“ Das soll am St. Johanner Markt ins Auge fallen. Bei einer Baustellenbesichtigung schwärmt Klever vom Naturlehm an den Wänden. „Das älteste Baumaterial“, sagt er. Die Inneneinrichtung soll sich abheben vom bestehenden Restaurant im Bliesgau. „Das hier ist viel selbstbewusster und eigenständiger“, erklärt Klever. Zu den Kosten schweigt der Gründer kaufmännisch. Auch über Investoren oder Förderer lässt er sich nichts entlocken. Allerdings hat Klever im Internet eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, die einen fünfstelligen Betrag einbringen soll.

Die Neueröffnung in Saarbrücken nennt Klever ein „Pilotprojekt für viele Dinge, die wir noch vorhaben“. Klever denkt an Systemgastronomie oder ein veganes Essensangebot im Einzelhandel. Zu den Plänen gehört auch ein „Pfandsystem für das Saarland“, um den Verpackungsmüll beim Essen zum Mitnehmen zu reduzieren. Dafür kooperiert Klever mit Gründern aus Berlin, die Edelstahlboxen zuliefern.

Doch zunächst muss sich „Venu manĝi“ in der Kaltenbachstraße behaupten. Gegenüber locken die „Gebrüder Kalinski“ mit Currywurst und Pommes, daneben stehen die Menschen bei „Brot & Sinne“ mitunter Schlange für ein Brötchen. Und die überbackenen Rigatoni, die es in der Straße auch nach einer Kneipentour noch zu kaufen gibt, dürften schon längst als lokales Kulturgut gelten.