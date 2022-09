Velo-Swing-Festival : Drei Tage lang Lindy Hop tanzen im und ums Saarbrücker Schloss

Am „Swing Pavillon“ vor dem Saarbrücker Schloss lief das ganze Wochenende Swing-Musik – und immer wieder wagten Lindy Hopper ein Tänzchen. Foto: Esther Brenner

Saarbrücken Zum ersten großen Velo-Swing-Festival seit der Corona-Pandemie traf sich die Lindy Hop-Gemeinde am Wochenende in Saarbrücken. Getanzt wurde zu live Bigband-Beats. Vom Tanzboden ging es sonntags auf die Fahrräder.

Lindy Hopper sind meistens Menschen mit guter Laune und positiver Einstellung. Und so ließen sich die Tänzer und Tänzerinnen den Spaß am Samstag auch nicht vom doch eher bescheidenen Wetter vermiesen. Immer wieder wurde die Plastikplane am Samstag vom Holz-Tanzboden vor dem Saarbrücker Schloss abgedeckt, sobald sich die Regenwolken verzogen.

Dort, am „Swing Pavillon“, lief das ganze Wochenende Swing-Musik – und immer wieder wagten der ein oder die andere ein Tänzchen. Sehr zur Freude derjenigen, die „nur zum Gucken“ gekommen waren oder sich auf dem Vintage-Fahrrad-Markt umschauen wollten. Die Mutigen und Neugierigen konnten auch an kostenlosen Schnupperstunden teilnehmen. Während Anfänger und fortgeschrittene Lindy Hopper (kostenpflichtige) Swing-Workshops im Schloss besuchten.

Lindy Hop – der in den USA seit den 1920/30er Jahren entstandene Tanz der afroamerikanischen Community – hat hohes Ansteckungspotenzial und mittlerweile auch in Europa eine große Fangemeinde. „Lindy Hop ist weit weg davon, nur ein Trend zu sein. Es ist ein Kulturgut“, sagt Ben Taffner. Zusammen mit seinen Geschwistern Nik und Jovanna hat er „Lindyhop Saarbrücken“ vor rund zehn Jahren gegründet. Mit einem Team von gut einem Dutzend Tanz-Trainerinnen und Trainern bietet die Tanzschule an mehreren Orten in der Stadt Lindy Hop-, Charleston- und Blues-Kurse an. Und organisiert Swing-Events. Das Velo-Swing-Festival hat sich 2017 aus dem „Velo-Nostalgie“-Treffen für Liebhaber historischer Fahrräder entwickelt, als der Regionalverband Saarbrücken mit „Lindy Hop Saarbrücken“ eine Kooperation einging.

Tanzkurse im Internet

Die Taffners freuen sich, endlich wieder ein großes Festival machen zu können. Im vergangenen Jahr war das aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht möglich gewesen, es gab nur eine kleinere Veranstaltung. „In der Pandemie konnten wir nur extrem kurzfristig planen“, berichtet Ben Taffner. An „analoge“ Tanzkurse war monatelang nicht zu denken. Und so wichen die Taffners wie viele andere auch zwangsläufig aufs Internet aus.

„In den vergangenen zwei Jahren ist eine große Mediathek mit online-Tanz-Lernvideos entstanden, die wir aufgenommen haben und die man runterladen kann“, erzählt Ben. Um irgendwie weiter zu machen, investierten die drei in Technik und Beleuchtung, bauten ein Studio. Die treue Lindy Hop-Gemeinde ließ sich drauf ein, buchte online-Kurse und tanzte im heimischen Wohnzimmer mit ihren Lehrerinnen und Lehrern auf Zoom weiter.

„Zurzeit haben wir in unseren Kursen rund 100 aktive Tänzer“, sagt Ben Taffner. Er sei zuversichtlich, dass es wieder so viele wie zuvor werden, weil man sich nun wieder „in echt“ zu Kursen, Tanztees und Swing-Partys treffen kann. Im Studio 30 in der Mainzer Straße zum Beispiel oder im Tanzstudio Pyramide im Nauwieser Viertel.

Für die Lindy Hop-Gemeinde aus der Region ist die Saarbrücker „Velo-Swing“ einer der Höhepunkte des Jahres. Von Donnerstag bis Sonntag war jeden Abend eine Tanzveranstaltung. Am Freitag spielte die Bigband der Polizei des Saarlandes im VHS-Zentrum. Am Samstagabend ging es mit den Gramophoniacs und Gast-Musikern der Bigband des Hessischen Rundfunks im Festsaal des Schlosses weiter: Swing-Musik vom Feinsten, gespielt von 17 Musikern. Was für ein Fest!

Wer alle Programmpunkte ausschöpfen wollte, strampelte am Sonntagnachmittag auf einem – möglichst alten – Velo mit bei der traditionellen Fahrradausfahrt durch die Stadt und das Almet. Viele der Radfahrer waren im passenden Retro-Outfit der 1920 und 30er Jahre gekommen. Der Ausflug endete am Sonntagabend im Schlossgarten beim Swing Konzert mit dem Gajos Tanzorchester. Und wer dann immer noch Kraft in den Beinen und Muße hatte, konnte das Festival am Sonntagabend im Studio 30 in der Mainzer Straße ausklingen lassen.