Saarbrücken Saarbrückens swingende Fahrradparty

An beiden Festivaltagen können sich Interessierte am Swing-Pavillon bei groovender Swing-Musik über die Tanzszene Lindy Hop Saarbrücken informieren. Wer Lust hat, kann mehrmals täglich bei kostenfreien Schnupperstunden den Grundschritt erlernen. Den perfekten Einstieg in die Swingkultur bietet der Anfänger-Workshop am Samstag von 10 bis 11 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 11.30 Uhr.