Rundgang durch den Ort : VDK kontrolliert Naßweiler auf Barrierefreiheit

Naßweiler Die neu gebaute Bushaltestelle an der alten Schule in Naßweiler findet kaum Beachtung bei der Delegation – es ist eine Gruppe des Sozialverbandes VDK Ortsgruppe Südwarndt, angeführt von ihrem Vorsitzenden Uwe Major.

Über insgesamt vier Samstage spüren sie derzeit auf, wo die Gemeinde Großrosseln in ihren Ortsteilen noch Nachholbedarf in Sachen Barrierefreiheit hat.

Denken andere beim Thema Barrierefreiheit fast ausschließlich an Rampen und Lifte für Rollstuhlfahrer, fassen Experten das Thema viel weiter. Und so wird schnell klar, dass das Thema nicht nur eine kleine Gruppe betrifft, sondern jeden zumindest zeitweise betreffen kann.

Eine barrierefreie Toilette ist nur über den Innenhof zu erreichen. Sie liegt in den Räumen, die ein Nassweiler Verein im Dorfgemeinschaftshaus nutzt, also seien Absprachen notwendig, stellen Major und Franzen fest. Auch mit den Treppen im Haus ist nicht alles okay. Es fehlen so genannte Licht reflektierende Induktionsstreifen, die Sehbehinderten Anfang und Ende einer jeden Treppe ankündigen, wie Minninger meint.