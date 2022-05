Tipps der Redaktion : Ausflüge zum Vatertag: Zehn schöne Aussichtspunkte im Saarland

Special Der Vatertag eignet sich hervorragend für einen Familienausflug. Hier finden Sie zehn Tipps der Redaktion für Ausflüge zu schönen Aussichtspunkten im Saarland.

Gipfelkreuz und Panoramablick am Litermont

Wer an einen Aussichtspunkt im Saarland denkt, hat zunächst den Ausblick vom Baumwipfelpfad auf die Saarschleife im Sinn. Dieser gehört mit Sicherheit zu den zehn schönsten Aussichtspunkten, doch das Saarland hat noch weitere Aussichtspunkte zu bieten, die einen Besuch wert sind. Die meisten eignen sich sowohl im Zuge einer Wanderung als auch als kurzer Ausflug.

1. Baumwipfelpfad: Ausblick auf die Saarschleife

Der Baumwipfelpfad in Orscholz (Mettlach) ermöglicht den Blick auf die wohl bekannteste Stelle des Saarlandes: die Saarschleife. Wer sich für einen Spaziergang auf dem Baumwipfelpfad entscheidet, hat einen etwa 1,2 Kilometer langen Fußweg vor sich, der einige Lern- und Erlebnisstationen beinhaltet. Der kostenpflichtige, barrierearme Wanderweg steigt auf eine Höhe von 23 Metern an und endet mit einem Ausblick auf die Saarschleife und darüber hinaus. In direkter Nähe befindet sich zudem ein kostenpflichtiger Waldspielplatz mit unterschiedlichen Spielgeräten und Lernstationen für Klein und Groß.