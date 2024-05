Tipps der Redaktion Ausflüge zum Vatertag – Das sind 10 der schönsten Aussichtspunkte im Saarland

An Vatertag sind Ausflüge sehr beliebt. Gerne auch an einen der vielen Aussichtspunkte im Saarland. Wer an einen Aussichtspunkt im Saarland denkt, hat zunächst den Ausblick vom Baumwipfelpfad auf die Saarschleife im Sinn. Dieser gehört mit Sicherheit zu den zehn schönsten Aussichtspunkten, doch das Saarland hat noch weitere Aussichtspunkte zu bieten, die einen Besuch wert sind. Die meisten eignen sich sowohl im Zuge einer Wanderung als auch als kurzer Ausflug.