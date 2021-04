Mehrere Autos beschädigt : Vandalismus-Schäden auf dem Rastpfuhl

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Saarbrücken Unbekannte Täter hinterließen in der Nacht zum Sonntag auf dem Saarbrücker Rastpfuhl mehrere Vandalismus-Schäden, insbesondere in den Straßen Im Knappenroth, Eifelstraße sowie in der Rußhütter Straße: Gegen 3.30 Uhr wurden böswillig mehrere Autos beschädigt, ebenso eine Überwachungseinrichtung einer Logopädie-Praxis und eine Fensterscheibe der Stadtteilbücherei Saabrücken-Rastpfuhl.