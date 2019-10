Friedrichsthal : Vandalen wüten entlang der Heinitzer Straße

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Vandalen in der Heinitzer Straße zwischen Spiesen-Elversberg und Friedrichsthal (L 282) sieben Verkehrsleitpfosten umgetreten und teilweise in die Böschung geworfen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red