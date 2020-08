Kostenpflichtiger Inhalt: Polizei sucht Zeugen in Püttlingen : Unbekannter wirft Kirchenfenster ein

Foto: dpa/Friso Gentsch

Püttlingen Ein Glasfenster an einem Seiteneingang der Pfarrkirche St. Johann, Derler Straße 41, in Püttlingen hat ein Ubekannter am Wochenende mit einem Stein eingeworfen. Hinweise an die Polizei in Völklingen, Tel. (06898) 2020.