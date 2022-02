Aktion für Paare in Saarbrücker Jugendkirche : Der etwas andere Valentinstag: Aufs Tandem statt zum Candle Light Dinner

Foto: Iris Maria Maurer 6 Bilder Der Tag, an dem die Liebe gefeiert wird

Saarbrücken Die Saarbrücker Jugendkirche „Eli.ja“ hat auch in diesem Jahr Paare rund um den Valentinstag dazu eingeladen, sich mit ihrer Beziehung auf spielerische, kreative Art und Weise auseinanderzusetzen. Die SZ hat ein Paar begleitet.

Ach ja, der Valentinstag - für die einen gehören rote Rosen und ein romantisches Candle Light-Dinner unbedingt dazu. Andere Paare lehnen den Tag als ein aus dem angelsächsischen Raum importiertes, über-kommerzialisiertes Event ab. Und wieder andere haben sich entschieden, den Tag zum Anlass zu nehmen, sich mit ihrer Beziehung, ihrer Liebe tiefgehender auseinanderzusetzen. Dazu haben sie konventionelle Pfade verlassen und den Weg in die „Eli.ja“-Jugendkirche gefunden.

Unter dem Motto „Willst du mit mir gehen“, fand und findet dort (noch einmal am Mittwoch, 16.2.) bereits zum fünften Mal ein sogenannter „Paarcours“ statt: An insgesamt zehn Stationen, die im wunderbar großzügigen Kirchenraum der katholischen Jugendkirche in der Halbergstraße rund um den Altarraum aufgebaut sind, geht es mal witzig, dann wieder tiefgründig um alle möglichen Facetten von Paar-Beziehungen.

Info Der Valentinstag – ein alter Brauch Der Valentinstag wird am 14. Februar begangen. Das Brauchtum geht auf das Fest des heiligen Valentinus, einem Märtyrer, zurück. Das Fest dieses Heiligen wurde erstmals im 14. Jahrhundert begangen, als die Tradition der höfischen Liebe florierte, schreibt Wikipedia. Im England des 18. Jahrhunderts entstand der Brauch, dass sich Liebende Blumen, Süßigkeiten und Grußkarten schenken. In Deutschland wird der Valentinstag seit Ende der 1940er Jahre gefeiert.

„Der Paarcours ist sehr überraschend“, sagt Anna Zuschrott (30). Die gebürtige Völklingerin ist mit ihrem Partner Simon König (34) extra aus Frankfurt angereist, denn die beiden wollen sich im Herbst von Jugendpfarrer Thomas Hufschmidt trauen lassen. Er ist ein Schulfreund von Anna. „Wir wussten gar nicht, was uns erwartet und haben auf der Fahrt hierher im Auto geübt“, scherzt König. Wir stehen an Station eins: „In Erinnerungen schwelgen“. Wer sie braucht, bekommt Hilfestellung. Eine Drehscheibe gibt Stichworte: Wie war das Wetter beim ersten Date? Was war der schönste Liebesbrief? Aber auch „Was war unser schlimmster Streit?“. Solche Themen als Paar zu besprechen, Situationen – auch die unangenehmen, problematischen – gemeinsam zu reflektieren, das macht diesen Paarcours zur tiefgründigen, ernsthaften Veranstaltung. Auch wenn der Spaß nicht zu kurz kommen soll, zum Beispiel beim Tandem-Fahren durch die weitläufige Kirche oder beim gemeinsamen Seifenblasen.

„Man muss sich darauf einlassen“, stellt Anna fest. „Vieles im Alltag geht unter, man vergisst die kleinen Dinge“, sagt sie, beim Abschreiten der Wäscheleine, auf der zwei Dutzend Fragen auf bunten Karten aufgefädelt sind: „Wann warst du mal richtig stolz auf mich?“, „Wofür kannst du dich so richtig begeistern?“, „Glaubst du an Wunder?“. „Definitiv“, sagt dazu Simon. Doch bei der Frage „Was war der glücklichste Tag in deinem Leben?“ denken die beiden lange nach und kommen zu dem Ergebnis, dass sich die Frage gar nicht beantworten lasse.

Es sind vor allem jüngere Paare wie Anna und Simon in ihren Zwanzigern und Dreißigern, die sich für den „Paarcours“ angemeldet haben - und sich damit auch einer echten Herausforderung stellen. Wir haben gezielt Paare angeschrieben, von denen wir wissen, dass sie dieses Jahr heiraten wollen“, berichtet Gemeindereferentin Rebecca Benahmed. „Es kommen aber auch ältere Paare.“ Rund 25 Paare sind dieses Jahr wieder dabei. In Zeiten der Pandemie sei das Angebot besonders gut angekommen, hat Benahmed festgestellt. „Es ist eine Gelegenheit, Kirche auch mal anders und sehr positiv zu erleben.

An Station sechs sollen sich die Paare einfach nur eine Minute lang schweigend in die Augen sehen. „Bei uns beiden ist da immer noch ein Strahlen in den Augen“, stellen Anna und Simon glücklich fest. Und man gönnt es ihnen von ganzem Herzen. Die Logopädin und der Rechtsanwalt bezeichnen sich selbst als „gläubige Menschen“, denn um das Thema „Glaube“ geht es auch, aber nicht in aufdringlicher Weise. Schließlich ist dies ein kirchliches Angebot. Gläubig zu sein, ist aber keineswegs eine Voraussetzung dafür, um hier mitzumachen.