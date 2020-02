Erster Angriff auf das Rathaus St. Johann : Neuer Hausherr wehrt die Narren ab

Saarbrücken Uwe Conradt musste zum ersten Mal die Fastnachter von den Schalthebeln der Macht fernhalten. Das klappte, hält aber nicht lange vor. Die Aufständischen kommen wieder.

Sie singen, fordern, tanzen. Und sie streiten mit den Machthabern im Rathaus. Die Übergabeverhandlungen am Fetten Donnerstag bieten jedoch nur einen Vorgeschmack auf das, was die Narren in den nächsten Tagen im Schilde führen. Sie wollen im Saarbrücker Rathaus die Regentschaft bis Aschermittwoch.