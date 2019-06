Knapper Sieg gegen Charlotte Britz : Uwe Conradt (CDU) ist neuer Oberbürgermeister von Saarbrücken

Uwe Conradt (CDU) lässt sich am Sonntagabend feiern. Er gewann die Stichwahl gegen Amtsinhaberin Charlotte Britz (SPD). Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Sensation in der Landeshauptstadt: CDU-Herausforderer Uwe Conradt gewann am Sonntag die OB-Stichwahl in der Landeshauptstadt – ganz knapp mit 274 Stimmen Vorsprung. Conradt bekam 50,3 Prozent der Stimmen, Charlotte Britz 47,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 33,3 Prozent.

Erstmals nach 42 Jahren wird ein christdemokratischer Oberbürgermeister über die saarländische Landeshauptstadt regieren. Uwe Conradt ist nach Fritz Schuster (bis 1977) als CDU-Kandidat der neue Mann an der Verwaltungsspitze, er setzte sich am Pfingstsonntag mit 274 Stimmen in der Stichwahl gegen die bisherige Amtsinhaberin Charlotte Britz (SPD) durch.

„Ich habe den Schock noch nicht verdaut“, sagte Britz am Abend im Rathausfestsaal. Und: „Das muss ich jetzt erste einmal für mich analysieren.“ Gerade zuletzt hätten in der Stadt viele schwierige Entscheidungen angestanden; sie nennt dabei das Stadion und verschiedene Wohnprojekte – nicht aber die Berufsfeuerwehr. Über sich selbst sagte sie: „Ich bin noch nie einem Konflikt aus dem Weg gegangen.“

„Sie war jetzt 15 Jahre im Amt und es ging um zehn Jahre, da wünschten sich die Bürger wohl eine andere Herangehensweise“, sagte der erfolgreiche Herausforderer Conradt. Und er kündigte einen anderen Stil an: „Weniger von oben herab, mehr auf Augenhöhe.“ Angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat sorgt er sich nicht: „Ich bin ja schon lange selbst Mitglied des Stadtrates und wusste auch als Leiter der Landesmedienanstalt mit den Gremien umzugehen.“ Ohne konkret darauf einzugehen, sehe er allerhand Potenzial in der Landeshauptstadt: „Ich komme ja aus dieser Stadt und weiß, dass in ihr viel mehr steckt.“

Großer Jubel bei der CDU: „Ich komme ja aus dieser Stadt und weiß, dass in ihr viel mehr steckt“, sagt Sieger Conradt. Foto: BeckerBredel

Schon vor Schließung der Wahllokale zeichnete sich eine äußerst schlechte Wahlbeteiligung bei der Stichwahl ab. Sie lag am Ende bei 33,3 Prozent.

Die SPD ist sich sicher, alles für einen erneuten Wahlsieg von Charlotte Britz getan zu haben. Kurz nach sechs schauten die Sozialdemokraten im Saarrondo im Quartier Eurobahnhof gebannt auf die Balkendiagramme, auf denen der schwarze Balken für Conradt schon bald den roten der amtierenden Oberbürgermeisterin überholte.

Lange Gesichter gab es bei der SPD-Wahlparty im Saarrondo. Foto: BeckerBredel