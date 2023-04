„Zukunftswerkstatt“ mit dem Oberbürgermeister Molschder klagen über Verkehrsprobleme und zu wenig Kita-Plätze

Immer wieder kam das Plenum auf die Verkehrssituation zu sprechen. Im unteren Malstatt macht vor allem die hochfrequentierte Breite Straße mit ihren vielen Geschäften Sorgen. Dort werde wild in zwei Reihen und auf dem Fahrradschutzstreifen geparkt. Das Ordnungsamt kontrolliere im Stadtteil nicht nur an dieser Stelle viel zu wenig, sondern auch in der Lebacher Straße und im Jenneweg, den viele als Stau-Umfahrung nutzten. OB Conradt versprach zwar nicht mehr Personal. Man werde aber versuchen, die Kontrollgänge besser zu organisieren und auch in den Abendstunden, wenn die Probleme sich häuften, mehr vor Ort sein. Was die hohen Parkgebühren angehe, die ebenfalls kritisiert wurden, so sei das „eine der Saarbrücker Lebenslügen“, sagte der OB. Ja, die seien hoch. Aber in anderen Großstädten seien sie das auch. Beim Müll argumentierte er ähnlich: „Wer Blumen sehen will, sieht Blumen.“ Schmuddelecken gebe es, aber auch hier werde viel getan. Dass der LkW-Schwerlastverkehr immer noch durch die Lebacher Straße rolle, hänge an der komplizierten Prüfung eines Fahrverbotes, legte Conradt dar. Er sei optimistisch, dass es bald eine Lösung gibt.