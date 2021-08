User sind wütend: „Hübsch aber mies“ : Ob sich Ex-Mister-Saarland mit „Promi Big Brother“ wirklich einen Gefallen tut?

Er ist Soap-Darsteller, Fußballer und war 2019 sogar Mister Saarland: Aktuell ist der TV-Star bei „Promi Big Brother“ auf Sat.1 zu sehen. Doch bei den Zuschauern kommt er bisher überhaupt nicht gut an.

Am Mittwoch zog der Saarländer Pascal Kappés im Big-Brother-Container ein. Er nimmt an der Promi-Version des Trash-Formats teil, die seit dem 6. August auf Sat.1 läuft. Seitdem wird über ihn geredet - und oft eben auch gelästert.

In der letzten Sendung sorgte er für Aufsehen mit überaus intimen Geständnissen über sen Sexualleben. Sex mit Männern? „Ich stehe voll dazu“, sagt er. Aber eine echte Beziehung komme für ihn nur mit einer Frau infrage. Für diese Offenheit wird er von manchen noch gefeiert.

Endlich mal was Bisexuelles im TV! #PromiBB #PascalKappés #loveislove

Schlimm fanden die Zuschauer etwas anderes: So offen wie noch nie hat der Soapstar bei „Promi Big Brother“ über das Verhältnis zu seiner Ex-Frau Denise Temlitz und seinem Sohn gesprochen. Zu dem hat Kappés kaum Kontakt.

Er erzählt, für das gemeinsame Kind mit Denise sei er damals nicht bereit gewesen. "Es war die falsche Frau und ich war einfach nicht mehr ich selbst, und bevor ich was riskiere, was ihr oder dem Kleinen geschadet hätte, ziehe ich mich halt zurück und versuche mich selbst zu retten. Was bringt es mir, mich selbst kaputt zu machen und nicht für den Kleinen da sein zu können." Vor allem für diese Aussagen wird Pascal Kappés von den Zuschauern jetzt kritisiert. „Mies“, nennt ihn eine Userin sogar.