Urteil im jahrelangen Rechtsstreit Eignerin des Saarbrücker Schwimmschiffs „Vaterland“ muss zahlen

Das Urteil ist ein weiterer Meilenstein im inzwischen mehrere Jahre währenden Streit um das 2021 an der Berliner Promenade auf Grund gegangene Schiff. Es gehörte lange zum Stadtbild. Am Staden war das Schiff erst öffentliche Badeanstalt, dann lange Zeit an der Berliner Promenade Gastronomieschiff, bevor es eine Shisha-Bar wurde.