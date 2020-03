Kolumne Gartentipp : Urbaner Urwald ist möglich

Foto: TV/Kathrin Hofmeister

Wenn der Balkon zum Rückzugsort werden soll, knüpft man am besten an eine Vorstellung von Dschungel-Atmosphäre an. Vorhangeffekte lassen sich durch Rankpflanzen erzielen. Wilder Wein gehört zur ersten Wahl.



