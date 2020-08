Unwettereinsätze in der Nacht auf Montag : Umgeknickte Bäume und überflutete Keller im Saarland

Unwettereinsätze in der Nacht auf Montag

Saarbrücken In der Nacht auf den heutigen Montag sind Feuerwehren und Polizei im Saarland zu zahlreichen Unwettereinsätzen ausgerückt. Besonders betroffen gewesen sei der Landkreis St. Wendel.

Heftige Gewitter und teilweise Sturmböen sind in der vergangenen Nacht über das Saarland hinweggefegt. Wie die Führungs- und Lagezentrale der Polizei auf SZ-Anfrage am Montagmorgen mitteilte, ist es allein zwischen 1.15 Uhr und 2.15 Uhr zu 16 Einsätzen gekommen.

Die Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis St. Wendel melden auf ihrer Facebook-Seite 26 Einsätze zwischen 1.30 Uhr und 3.30 Uhr. Am stärksten betroffen gewesen sei die Gemeinde Namborn, wo es zu 20 unwetterbedingten Einsätzen gekommen sei. Darunter waren überflutete Keller, umgestürzte Bäume sowie zwei Brände in Wohnhäusern, die durch Wassereinbrüche in Elektroverteilungen entstanden waren.