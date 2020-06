Mit Ex-Geschäftsführer Paul Hans hat im Untersuchungsausschuss zum LSVS eine Schlüsselfigur der Finanzaffäre ausgesagt.

Der frühere Hauptgeschäftsführer wirkt wie ein Sachverständiger. Tatsächlich behauptete sein damaliger Arbeitgeber in den ersten Tagen der Affäre, der Verwaltungsexperte sei der Hauptverantwortliche für das Millionendefizit beim Sportverband. Oberstaatsanwalt Eckhard Uthe beschrieb Hans während der langen Ermittlungen wegen Haushaltsuntreue als „treuen Diener seiner Herrn“. So tritt der heutige Pensionär auch als Schlüsselfigur vor den Parlamentariern auf.

Zwar betont Hans immer wieder, er habe mit dem langjährigen LSVS-Präsidenten Gerd Meyer „im Clinch gelegen“. Allerdings will der geschäftsführer nie den Aufstand geprobt oder den Rat von Dritten gesucht haben. „Ich bin in einer hierarchischen Verwaltung großgeworden“, erklärt Hans. „Ich habe es für schlecht befunden, den Präsidenten zu übergehen.“ Das behielt Hans noch bei, als man beim LSVS in Abwesenheit von Hans auf Ungereimtheiten im Haushaltsplan stieß, sich die Finanzaffäre vor dreieinhalb Jahren anbahnte. Damals suchte der leitende Angestellte das Vieraugengespräch mit Klaus Meiser, als Chef des Sportverbandes der Nachfolger von Meyer. Doch zum vereinbarten Termin an der Hermann-Neuberger-Sportschule traf Hans nicht nur auf den damaligen Landtagspräsidenten. Neben Meiser saßen Anwälte und ein Steuerberater, auch Landtagsdirektor Christof Zeyer, ein promovierter Jurist, soll dabei gewesen sein. Er stehe vor der Frage, ob er seinen Koffer nehme und gehe, will Hans gesagt haben. Hans blieb.