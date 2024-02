Kultbräter bekommt neuen Namen Unternehmer aus Saarbrücken erfindet den Römertopf neu

Der Saarbrücker Unternehmer Michael Zimmer (Newkom Gruppe, Agentur m&r, Hotel Esplanade) erfindet den Römertopf neu. Der terrakottafarbene Bräter aus den 1970er Jahren wurde in über 50 Millionen Exemplaren im Kannebäcker Land produziert. Ende 2023 kam dann das „Aus“ für den Hersteller in Ransbach-Baumbach (Westerwald). Die Marke „Römertopf“ wurde von der POS Handels GmbH (Hamm) übernommen, das Werk geschlossen und die Produktion am Traditionsstandort eingestellt.