Saarbrücken „Wie kann ich mit meinem Verein in den sozialen Medien unterwegs sein, ohne in Konflikt mit dem Datenschutz geraten?“ Dieser Frage geht der Jurist und Datenschützer Martin Backes am Dienstag, 14. Juli, ab 18 Uhr in einem Seminar in den Räumen der Union Stiftung in Saarbrücken nach.