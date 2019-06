Premiere : Uni-Theatergruppe Thunis zeigt neues Stück in Mensa

Dudweiler Die Uni-Theatergruppe Thunis zeigt in Zusammenarbeit mit dem Graduiertenkolleg „Europäische Traumkulturen“ die Traum-Komödie „Die Nacht, in der der Chef geschlachtet wurde“ von Heinar Kipphardt.

Premiere ist am Montag, 17. Juni, im Theatersaal im Mensagebäude (D4.1) Weitere Aufführungen sind am Mittwoch, 19. Juni, und am Freitag, 21. Juni. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Vor der Premiere hält Moritz Klein vom Graduiertenkolleg „Europäische Traumkulturen“ einen Vortrag über Heinar Kipphardts Werk und Traum-Verständnis. „Die Nacht, in der der Chef geschlachtet wurde“ ist die elfte Veranstaltung aus der Reihe zum Traum und die zweite Zusammenarbeit zwischen Thunis und Kolleg. Regie führen Niklas Zimmermann und Alexander Kampmann.