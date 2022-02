Achtung, Bilder im Artikel : Tierquäler beschießt Gans – Tier in Güdingen läuft seit Tagen mit Pfeil im Hals herum

Foto: BeckerBredel 8 Bilder Nil-Gans in Güdingen läuft seit Tagen mit Pfeil im Hals herum

Saarbrücken Grausame Tat in Güdingen: Ein Tierquäler hat einer Nilgans mit einer Armbrust in den Hals geschossen. Der scheue Wasservogel lässt sich bisher nicht einfangen. Warnung: Oben in der Bildergalerie befinden sich ungepixelte Bilder.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von BeckerBredel

Ein widerlicher Fall von Tierquälerei beschäftigt die Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schiffahrtsamts (WSA) seit Mittwoch. An der Güdinger Schleuse ist eine Nilgans unterwegs, der ein Armbrustpfeil in den Hals geschossen wurde. Der Pfeil steckt quer im Hals der Gans und schaut auf beiden Seiten aus dem Gefieder. Wer nun glaubt, die Gans würde sich deswegen leicht fangen lassen, der irrt aber. Mittwoch hatten erstmals Passanten auf das verletzte Tier aufmerksam gemacht, das WSA informierte Polizei und Feuerwehr. Die Berufsfeuerwehr Saarbrücken schickte ihre Spezialisten für Tierrettungseinsätze, doch der Wasservogel erwies sich als scheu und quirlig. Er pickt Brot, er frisst und fliegen kann er auch. „Die Feuerwehrleute mussten ihren Einsatz in der Dämmerung abbrechen. Die Gans ließ sich nicht locken und die Feuerwehrleute nicht an sich heran“, sagt Jörg Lergon vom WSA, der an der Schleuse in Güdingen sein Büro hat.