Rettungseinsatz nach Unfall auf A620 Kleintransporter und Pkw prallen zusammen – Feuerwehr befreit Insassen

Verkehrsunfall auf der A620 in Fahrtrichtung Saarlouis: Dort – genauer: auf dem Abschnitt zwischen der Malstatter und Gersweiler Brücke – sind am Samstag gegen 11.15 Uhr ein Kleintransporter und ein Pkw zusammengestoßen. Das teilte die Berufsfeuerwehr Saarbrücken mit. Eines der Fahrzeuge geriet demnach ins Schleudern und landete auf der Beifahrerseite. Einer der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, der Fahrer des anderen Autos wurde zunächst in seinem Fahrzeug eingeschlossen und später von der Feuerwehr geborgen