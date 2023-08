Strafverfahren eingeleitet 15-jähriger Motorradfahrer bei Unfall mit Lkw schwer verletzt

Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall in Saarbrücken schwer verletzt. Er ist in der Klinik – und hat nun auch noch ein Strafverfahren am Hals.

23.08.2023, 11:44 Uhr

Foto: dpa/Stefan Puchner