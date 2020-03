Und wieder hagelt es Absagen : Außenstellen des Jobcenters im Regionalverband sind zu

Regionalverband In Folge des Corona-Virus’ werden viele Termine abgesagt und Einrichtungen schließen. Aber auch Hilfsbereitschaft gibt es.

Das saarländische Gesundheitsministerium hat eine Hotline für allgemeine Fragen zum Coronavirus im Saarland eingerichtet: montags bis freitags von 7 bis 24 Uhr, an Wochenenden von 9 bis 15 Uhr, Tel. (06 81) 5 01-44 22. Per Mail erreicht man das Lagezentrum zum Corona-Virus unter: lagezentrum@soziales.saarland.de.

Das Jobcenter im Regionalverband schränkt den Kundenverkehr ein: Die Außenstellen Heusweiler, Sulzbach, Völklingen, Brebach, Burbach und Dudweiler bleiben bis 31. März geschlossen. Notfälle im Bereich SGB II-Leistungen werden nur noch im Hauptamt in Saarbrücken bedient (Hafenstraße 18), und zwar montags bis freitags, 8 bis 12 Uhr. Was als „Notfall“ gilt, das sei auf Aushängen an den Standorten oder unter www.jobcenter-rvsbr.de zu lesen. Infos auch unter Tel. (06 81) 7 55 95-1 00, und Post kann weiterhin in die Hausbriefkästen an allen Standorten eingeworfen werden.