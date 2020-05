Milliarden-Summen könnten auch anderen helfen : Verschwörung 2.0 – und die Armen?

Wenn man morgens aus dem Haus tritt und sieht, dass die Straße nass ist, dann wird wohl höchstwahrscheinlich ein Raumschiff der Grund sein?

Kürzlich hatte ich hier aus dem Corona-Virus einen ausgebrochenen Löwen gemacht, wobei die Warnung vor dem Tier von einigen in den Wind geschlagen wird – weil man sich die Freiheit nicht beschneiden lassen will und Löwen ohnehin nicht existieren, sondern eine Verschwörung von Bill Gates sind. Dazu erreichte mich jetzt eine anonyme Mail eines bekennenden Verschwörungstheoretikers (VT), in der es auch heißt: „Ihre Geschichte läuft im Ergebnis ja darauf hinaus, dass nur die Menschen, die auf die Anweisungen des Raubtierpflegers hören, schlau genug sind zu überleben. Und wir, die dummen Verschwörer, alle mit unserem Verhalten in Gefahr bringen.“ O.K., da will ich jetzt nicht widersprechen, sondern auf einen späteren Satz eingehen: „Behandeln sie die Menschen nicht wie Idioten. Vor allem nicht die, die Dinge hinterfragen.“