Verkehrsstörungen : Umleitungen wegen Christopher Street Day

Saarbrücken Am Wochenende, 8. und 9. Juni, steigt in der Mainzer Straße das Fest zum Christopher Street Day SaarLorLux (CSD) – Motto: „Unsere Alternative: Liebe!“ Deshalb wird die Mainzer Straße von Samstag, 9 Uhr, bis Montag, 10. Juni, 6 Uhr, zwischen Bleich- und Rosenstraße gesperrt.

Eine Umleitung führt über die Bismarck- und Rosenstraße in die Mainzer Straße. Ein Teil der Karlstraße wird bereits ab Freitag, 7. Juni, 16 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, gesperrt. Das kündigt die Stadt-Pressestelle an. Am Sonntag sammeln sich die Teilnehmer am CSD-Umzug ab 14 Uhr vor der Congresshalle. Der Umzug startet um 15 Uhr. Der Zug geht durch die Bahnhofstraße, Dudweilerstraße, Am Stadtgraben, Schillerplatz bis zur Bleichstraße. Die Wilhelm-Heinrich-Brücke wird von 15 bis 18 Uhr gesperrt.