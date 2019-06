Meldungen : Monique Broquard bleibt Linke-Fraktionschefin (red) Die neuen Amtsträger der Partei Die Linke im Gemeindeverband Sulzbach/Quierschied haben ihre Fraktionsvorsitzenden bestellt: Für die Stadt Sulzbach ist das die Amtsinhaberin Monique Broquard neben der ebenfalls wieder in den Rat einrückenden Marliese Stay, in Quierschied wird Hermann Vatter Elke Wolf-Thome in die Arbeit einführen.