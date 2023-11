Zugausfälle auch im Saarland So gehen Saarbrücker mit dem Streik der GDL um

Melina Hellbrück und Lisa Rosprim sind Lehrerinnen an der Gemeinschaftsschule Dudweiler. Die beiden befanden sich mit ihrer gemeinsamen Klasse auf dem Fußweg vom Hauptbahnhof Saarbrücken zur Congresshalle, als wir sie sprachen. „Wir besuchen eine Veranstaltung über Cybermobbing mit unseren Schülern. Natürlich hatten wir die Befürchtung, dass unser Zug ausfallen könnte. Dann hätten wir und viele andere Schulen nicht an dem Vortrag teilnehmen können. Es hätte keine andere spontane Aktion gegeben, als dann in der Schule zu bleiben. Umso schöner ist es, dass unser Zug kam und alles super funktionierte“, sagte die 28-jährige Hellbrück. Ihre Kollegin Lisa Rosprim berichtete: „Ich kann mich auf jeden Fall in die Lage der Mitarbeiter versetzen, irgendwie müssen die die Initiative ergreifen. Ich bin froh, dass unser Zug nicht ausgefallen ist.“