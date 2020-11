Letzte Möglichkeit zur Teilnahme : Meinung von Radfahrern im Saarland ist gefragt

Saarbrücken Macht Radfahren in der Stadt Spaß oder ist es Stress? Um diese Frage dreht sich der ADFC-Fahrradklima-Test, der noch bis Ende November läuft. Die bundesweite Umfrage zur Fahrradfreundlichkeit, die der Fahrradclub alle zwei Jahre mit dem Bundesverkehrsministerium durchführt, hat nach der Halbzeit die 100 000er-Marke bei den Teilnahmezahlen geknackt.

Im Saarland haben bereits fast 1000 Menschen teilgenommen. Mehr Städte als je zuvor sind bundesweit wie an der Saar im Rennen. Die Mindestteilnehmerzahl von 50 (in Saarbrücken 75) in fünf Kommunen sei geschafft, in einigen Städten, darunter Neunkirchen und Saarlouis, fehle es nur noch an ein paar Stimmen. Mitmachen kann man da, wo man mit dem Rad unterwegs ist.