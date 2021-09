Umfrage zur Impfstatus-Abfrage : Soll der Chef wissen, ob man geimpft ist?

Saarbrücken Ob Arbeitgeber ihre Mitarbeiter fragen dürfen, wie deren Impfstatus ist, wird gerade stark diskutiert. Datenschützer haben massive Bedenken. Wie sehen Saarbrücker das?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zieht in Erwägung, es zur Pflicht zu machen, dass Arbeitnehmern ihren Arbeitgebern offenlegen müssen, ob sie geimpft sind. Datenschützer haben bedenken, Spahn ist dafür, Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) agegen. Wir haben uns in der Saarbrücker Innenstadt umgehört, was die Bevölkerung dazu sagt und sind auch dort auf geteilte Meinungen gestoßen.

Petra Dahm hält von Impfungen nicht viel. „Unsere Corona-Politik in Deutschland ist ein Witz. Ich kenne keinen Vorteil der Corona-Impfung. Die Politik in diesem Land greift in das Privatleben der Menschen ein, und die lassen es einfach mit sich machen. Was die Regierung uns erzählt, kann man nicht mehr glauben.“, so die 52-Jährige. Eine Offenbarungspflicht des Impfstatus kommt für sie folglich nicht in Betracht. Roswita Licht ist dafür, dass Arbeitnehmer ihren Impfstatus offenlegen. „Ich sehe darin kein Problem. Die Arbeitgeber müssen planen können und deshalb wissen, ob ihre Arbeitnehmer geimpft sind. Ich verstehe nicht, warum man sich nicht impfen lässt“, so die Saarbrückerin. Sie will aber nicht, dass Ungeimpfte benachteiligt werden. „Der Arbeitgeber schafft es vielleicht, die Angestellten zu überzeugen, sich zu impfen“, erklärt die Rentnerin.