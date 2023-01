Umfrage : „Die Parkplatzsituation in Saarbrücken schreckt ab“ – Saarbrücker wollen auf ÖPNV ausweichen

Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Wer in der Saarbrücker Innenstadt parken möchte, muss entweder lange nach einem Parkplatz suchen, weitere Fußwege oder teure Tarife in Parkhäusern oder auf Parkplätzen in Kauf nehmen. Wir haben uns in Saarbrücken umgehört, wie zufrieden die Bürgerinnen und Bürger mit der Parkplatzsituation sind und was sie stört.

Johanna Fischer weiß, dass die Parkplatzsituation in Saarbrücken ein schwieriges Thema ist. „Ich persönlich finde es besser, wenn weniger Autos in der Stadt fahren. Daher nehme ich das Auto auch nur, wenn ich weiß, dass es nötig ist, und ich weiß, dass ich weiter wegfahren muss“, erklärt die Saarbrückerin, die es vermeidet, in der Stadt zu parken und stattdessen lieber auf den Bus oder das Fahrrad ausweicht. „Meiner Meinung nach könnte die Stadt ruhig mehr in den ÖPNV und in die Fahrradwege investieren, statt in die Parkplätze. Denn ich finde jede Maßnahme für Fahrräder generell gut und nehme diesbezüglich auch schon eine Verbesserung wahr“, sagt die Dolmetscherin.

Auch der 69-jährige Harald Siegel fährt lieber mit dem Fahrrad als mit dem Auto in die Stadt. „Ich würde mir stattdessen Radparkplätze wünschen. Das Rad ist in meinen Augen das beste Verkehrsmittel, vor allem im Stadtzentrum“, so der Rentner. Dem Saarbrücker ist das Thema Radfahren besonders im Hinblick auf den Klimawandel wichtig, und er hält den Ausbau der Radwege für dringender als den Ausbau von Parkplätzen.

„Es ist furchtbar, dass sich die Stadt so abhängig von QPark gemacht hat.“

„Ich finde die Parkplatzsituation nicht gut, daher laufe ich viel zu Fuß. Aber ich verstehe natürlich, dass es für Pendler und Autofahrer schwer ist“, sagt Gertrud Scholtes aus Saarbrücken. „Die Anwohner sind oft unzufrieden, weil die Leute auf ihre Parkplätze ausweichen. Es ist furchtbar, dass sich die Stadt so abhängig von zum Beispiel QPark gemacht hat. Andere Städte wie Saarlouis und Neunkirchen haben hier klare Vorteile“, findet die 73-Jährige.

Wolfgang Stein ist ebenfalls nicht begeistert von der aktuellen Parkplatzsituation in Saarbrücken. „Wir haben aber auch keinen Platz. Wo sollen denn noch Parkplätze hin? Stattdessen sollte man besser den ÖPNV und die Radwege ausbauen. Aber das ist wiederum auch nicht einfach, weil viele Menschen auf ihre Autos angewiesen sind, ich selbst auch“, so der Angestellte aus Gersweiler. „Die Stadt sollte ihre Parkplätze nicht an private Firmen vergeben, die den Preis teurer und das Parken damit weniger attraktiv machen.“

„Jetzt ist die Zeit für Fahrradfahrer und Fußgänger gekommen.“

Der Saarbrücker Thomas Hippchen würde ebenfalls den Ausbau von ÖPNV und Radwegen in der Innenstadt unterstützen. „Wer mehr Parkplätze baut, wird auch mehr Verkehr in die Stadt bringen. Die Städte waren lange genug pro Auto. Ich finde, jetzt ist die Zeit für Fahrradfahrer und Fußgänger gekommen“, findet der Rentner.