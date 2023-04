SZ-Umfrage „Die Stadt muss lebenswerter werden“ – Saarbrücker befürworten größere Fußgängerzone

„Mich stört es nicht, dass man in Zukunft nicht mehr mit dem Auto durch die besagten Straßen fahren kann“, sagt Klaus-Dieter Lenz, der meist zu Fuß unterwegs ist. „Andererseits könnte man die Kosten auch sinnvoller einsetzen, denn die Fußgängerzone, so wie sie ist, hat jahrelang gut funktioniert. Deshalb sehe ich nicht unbedingt einen Grund, etwas zu verändern.“ Der Saarbrücker sieht für sich keinen Vorteil: „Ich würde mich durch die neue Zone nicht anders bewegen. Ich wäre nur ein Durchgänger und würde nicht unbedingt flanieren oder mich in ein Café setzen“, so der 70-Jährige.