SZ-Umfrage : Viele wollen die Maske auch weiterhin tragen

Lena Kerren aus Schwalbach. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken/Bous Braucht man die Maske noch? Eine SZ-Umfrage fördert zutage, womit man wohl eher nicht gerechnet hätte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von BeckerBredel

Lena Kerren aus Schwalbach sieht der Abschaffung der Maskenpflicht skeptisch entgegen: „Draußen, mit genügend Abstand, könnte ich auf jeden Fall auf das Tragen der Maske verzichten. Zumindest, wenn ich vom jetzigen Stand des Inzidenzwertes ausgehe.“ Für die 27-Jährige ist es momentan nicht vorstellbar, in Innenräumen keine Maske mehr zu tragen. „Wo sich viele Menschen auf engem Raum bewegen, sollte man die Maske weiterhin tragen müssen. Ich könnte mir zusätzlich vorstellen, auch in Zukunft im Wartezimmer beim Arzt oder im öffentlichen Nahverkehr einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Auch, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist. Natürlich nur, wenn es um Menschenmengen geht. Allein in der Bahn macht das für mich wenig Sinn“, so Kerren.

Tobias Walter aus Saarlouis möchte weiterhin die Maske tragen. „Mich stört es nicht. Ich trage die Maske immer, auch beim arbeiten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir noch Jahre den Schutz tragen werden“, so der 19-jährige Immobilienkaufmann. Für den Saarlouiser sollte es eher die Wahl anstatt eine Qual sein. „Ich wünsche mir mehr Vernunft in der saarländischen Bevölkerung. Wenn manche die Maske unterhalb der Nase tragen, dann spreche ich diese Personen an und ermahne“, so Walter.

Auch Doris Buhr aus Gersheim will die Maske weiterhin tragen. „Man könnte an die Maskenpflicht ein bisschen differenzierter ran gehen. An der frischen Luft ist es nicht schlimm, keine Maske zu tragen, aber in geschlossenen Räumen sollte man sie beibehalten.“ Die 69-jährige Rentnerin hat sich an die Maske gewöhnt. „Für mich ist es kein Problem, die Maske zu tragen, aber ich sehe viele Leute, die keine auf haben. Auch in Geschäften. Die Leute spreche ich dann an und erinnere sie an die Maskenpflicht.“ Die Rentnerin hat aber auch schon erlebt, dass selbst nach Ermahnung die Maske nicht aufgesetzt wird.

Eleen und Oliver Schnatz finden es zu früh, um die Maskenpflicht abzuschaffen. „Irgendwann brauchen wir sie hoffentlich nicht mehr, aber gerade im Hinblick auf die Deltavariante ist jetzt der falsche Zeitpunkt, um die Maskenpflicht abzuschaffen“, sagt die 48-jährige Büroangestellte. Die Maske sei für viele kein Problem mehr. Laut Oliver Schnatz haben sich viele daran gewöhnt. „Am Anfang war es anders, aber im Moment wird sich gut an die Pflicht gehalten.“ Die beiden können sich vorstellen, dass die Maske auch nach der Corona-Pandemie für viele Menschen bleibt. „In Asien hatten die Leute auch vorher Masken an.“ Für sie selbst sei das jedoch nicht denkbar. „Die Maske werden wir so schnell nicht los. Das wird noch eine ganze Weile dauern“, so der 49-Jährige.