Umfrage : Eltern von Gymnasiasten fordern G9 im Saarland

Saarbrücken Die Kritik an der Bildungspolitik der Landesregierung hält an: Das zeigt eine Umfrage der Landeselternvertretung Gymnasien.

Zwei Jahre nach dem gescheiterten Volksbegehren ist der Wunsch nach einer Rückkehr zu G 9 an saarländischen Gymnasien weiter präsent. Die Landeselternvertretung Gymnasien (LEV) hat die Eltern der Gymnasiasten unter anderem zur G8/G9-Diskussion befragt. Die Ergebnisse wurden am Donnerstag vorgestellt. Insgesamt haben 7295 Eltern an der Umfrage teilgenommen. 83 Prozent von ihnen bevorzugen ein neunjähriges Gymnasium.