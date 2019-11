HTW Saar : Saarländer wollen laut Umfrage besseren Nahverkehr

Saarbrücken Laut einer Umfrage der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Saar sind Saarländer besonders unzufrieden mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Land. Studierende der Internationalen Betriebswirtschaft an der HTW haben 445 Saarländerinnen und Saarländer im Alter von 21 bis 85 Jahren in allen Landkreisen befragt, was sie am Saarland am meisten schätzen und welche Dinge ihrer Meinung nach verbessert werden müssen.

Zu teuer, schlechte Anbindungen und ein unzureichend ausgebautes Verkehrsnetz wurden von Bewohnern ländlicher Gebiete wie auch Städtern kritisiert, erklärt Tatjana König, die als Professorin an der HTW Saar das Fachgebiet Marketing lehrt. Neben einem besseren Nahverkehr wünschten sich die Befragten zudem einen Ausbau des Radwegenetzes.