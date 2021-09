Umfrage bringt kontroverse Meinungen an den Tag : So stehen Saarbrücker zur Impfstatus-Abfrage: „Ich verstehe nicht, warum man sich nicht impfen lässt“

Saarbrücken Darf mein Chef wissen, ob ich geimpft bin? Darüber wird gerade heftig diskutiert. Datenschützer haben massive Bedenken. Wie sehen Saarbrücker das?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zieht in Erwägung, es zur Pflicht zu machen, dass Arbeitnehmern ihren Arbeitgebern offenlegen müssen, ob sie geimpft sind. Datenschützer haben bedenken, Spahn ist dafür, Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) agegen. Wir haben uns in der Saarbrücker Innenstadt umgehört, was die Bevölkerung dazu sagt und sind auch dort auf geteilte Meinungen gestoßen.

Der 27-jährige Tim Dittert sieht das Thema zwiegespalten. „Auf freiwilliger Basis, finde ich es gut, wenn man dem Chef mitteilt, ob man geimpft ist, aber es sollte keinen Zwang geben. Es handelt sich um eine persönliche Entscheidung, für die man sich nicht rechtfertigen muss. Ich frage mich dann auch, wo das hin geht. Was passiert, wenn man sich nicht impfen lässt. Ich glaube man kann auch viel mit Tests und Hygienekonzepten machen“, so der Produktentwickler.

Petra Dahm hält von Impfungen nicht viel. „Unsere Corona-Politik in Deutschland ist ein Witz. Ich kenne keinen Vorteil der Corona-Impfung. Die Politik in diesem Land greift in das Privatleben der Menschen ein, und die lassen es einfach mit sich machen. Was die Regierung uns erzählt, kann man nicht mehr glauben.“, so die 52-Jährige. Eine Offenbarungspflicht des Impfstatus kommt für sie folglich nicht in Betracht.