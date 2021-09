Busumleitungen : Kreisel-Baustelle in St. Arnual wirkt sich auf die Buslinie 136 aus

Saarbrücken Auch Busfahrgäste müssen sich wegen der Sperrung des Daarler Kreisels auf geänderte Fahrtrouten einstellen.

Saarbrücken Wegen der Sperrung des Kreisels St. Arnual fahren die Busse der Linie 136 ab Samstag, 4. September 2021, bis voraussichtlich Ende Oktober zwischen St. Johann und St. Arnual eine Umleitung. Von Dudweiler kommend fahren die Busse nach der Haltestelle „Kieselhumes“ (Umstieg von der/zur Saarbahn) über die Bismarckbrücke zur Haltestelle „Julius-Kiefer-Straße“, die Fahrten enden an der Haltestelle „Tabaksweiher“. Zur Weiterfahrt zum Klinikum kann dort in die Linie 108 umgestiegen werden. Die Fahrten in Richtung Dudweiler beginnen an der Haltestelle „Tabaksweiher“ und verlaufen nach der Haltestelle „Julius-Kiefer-Straße B“ in der Saargemünder Straße über die Bismarckbrücke zu einer Ersatzhaltestelle „Kieselhumes“ in der Straße Am Kieselhumes neben dem Autohaus Scherer (Umstieg von der/zur Saarbahn). Wegen der längeren Umleitungsstrecke fahren die Busse an den Haltestellen „Tabaks­weiher“ und „Julius-Kiefer-Straße“ 5 Minuten früher ab als im normalen Fahrplan. Bitte beachten Sie den geänderten Fahrplan.