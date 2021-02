Fehler des Ministeriums? : Verwirrung um Corona-Mutationen im Saarland

Eigentlich soll die Ausbreitung der Mutanten ganz genau beobachtet werden. Doch die Daten, die das Saar-Gesundheitsministerium meldet, weichen von denen der Landkreise ab.

Trotz Lockdown stagniert die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland. Dabei macht vor allem die Ausbreitung der Corona-Mutationen Virologen Sorgen. Die als britische Mutation bekannte Variante B.1.1.7 gilt als wesentlich ansteckener als der sogenannte Wildtyp, während es Hinweise darauf gibt, bei der erstmals in Südafrika aufgetretenen Variante B.1.351 die Wirksamkeit der Impfstoffe reduziert ist.

Fälle in St. Wendel

Die geringste Diskrepanz gibt es dabei in den Landkreisen Merzig-Wadern und Neunkirchen. Das Ministerium meldete (alle Zahlen Stand Mittwoch, 24. Februar) 20 Fälle der britischen Variante in Merzig-Wadern. Der Landkreis nennt auf Nachfrage für den gleichen Zeitraum allerdings 22 Fälle (21-mal britisch, einmal südafrikanisch). Im Landkreis Neunkirchen ist bei vier von insgesamt 23 Mutationsfällen noch unklar, um welche Variante es sich handelt – diese noch nicht bestimmten Fälle fehlen in der Liste des Ministeriums.