Wahlen der SPD-Landtagsfraktion : Commerçon will ein „unbequemer Streiter bleiben“

Saarbrücken Ulrich Commerçon wurde am Mittwoch einstimmig zum neuen Fraktionschef der SPD-Landtagsfraktion gewählt. Der ehemalige Bildungsminister übernimmt das Amt von Stefan Pauluhn, der aus der zweiten Reihe weiter Politik macht.

Für Commerçon ist es wichtig, dass die SPD in der breiten Bevölkerung nochmal deutlich macht, dass sie in den vergangenen siebeneinhalb Jahren „der treibende Motor“ der Regierung war, und dies auch in Zukunft bleiben will. Er selbst gelte in Debatten nicht als bequem, und er wolle weiter ein „unbequemer Streiter“ bleiben. Aber nicht mit der „Saubolle“, wie Commcerçon sagte, sondern immer mit der Aufgabe, die Koalition zusammenzuhalten.